Министерством антимонопольного регулирования и торговли проведены мониторинги в 12 из 16 торговых объектах сети «ДНС», реализующих в том числе бытовую технику, и в каждом выявлены нарушения: неполная информация о товарах, отсутствие ценников, несоблюдение обязательного ассортимента и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по результатам выдано 6 рекомендаций и 5 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности (картриджы, черные чернила), а также обнаружена продукция без сертификатов соответствия (холодильники, стиральные машины, морозильники и др.), о чем будет проинформирован Госстандарт.