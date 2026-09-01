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Экономика РБ


МАРТ НАШЁЛ НАРУШЕНИЯ В КАЖДОМ ПРОВЕРЕННОМ МАГАЗИНЕ СЕТИ «ДНС»


10:11 02.09.2026

Министерством антимонопольного регулирования и торговли проведены мониторинги в 12 из 16 торговых объектах сети «ДНС», реализующих в том числе бытовую технику, и в каждом выявлены нарушения: неполная информация о товарах, отсутствие ценников, несоблюдение обязательного ассортимента и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по результатам выдано 6 рекомендаций и 5 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности (картриджы, черные чернила), а также обнаружена продукция без сертификатов соответствия (холодильники, стиральные машины, морозильники и др.), о чем будет проинформирован Госстандарт.
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