БЕЛАЗ впервые открыл классы в Жодино.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, проект стартовал сразу на двух площадках: в школе № 6 распахнул двери «КЛАСС БЕЛАЗ ХИМИЯ», а в школе № 8 – «КЛАСС БЕЛАЗ ФИЗИКА». Эти кабинеты стали первыми в городе, положив начало масштабной стратегии предприятия по развитию современной образовательной среды.

Речь идет не просто о косметическом изменении кабинетов. Ключевая задача – максимально вовлечь детей в учебный процесс, а лабораторные опыты сделать по-настоящему наглядными. Именно такой подход не просто позволяет готовить грамотных выпускников, но и помогает будущим студентам заинтересоваться специальностями технического профиля уже со школьной скамьи.

Рациональная и долгосрочная стратегия БЕЛАЗа

Физика и химия – представители естественных и точных наук – одних из базовых для инженерного дела. Первая отвечает за механику, электрику, динамику нагрузок, вторая – за свойства материалов, термообработку и химическую стойкость узлов, от которых зависит долговечность карьерной техники.

«В первую очередь мы создаем для школьников уникальную среду, способную увлечь их учебой. Для молодого поколения вовлеченность в процесс – один из ключевых факторов успешного образования. Мы хотим зажечь в детях искру интереса к науке как можно раньше, поэтому БЕЛАЗ подошел к задаче нестандартно», – заявил на открытии профильных классов в школах Жодино генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин. Он подчеркнул, что новый современный ремонт и оформление кабинетов в фирменной белазовской стилистике – это лишь часть выполненной работы. «Мы оснастили классы новейшим оборудованием для выполнения лабораторных работ, чтобы учеба проходила не только в красивом пространстве, но и вызывала живой отклик при выполнении практических заданий», – добавил топ-менеджер. Генеральный директор БЕЛАЗа заметил, что на первый взгляд, оснащение школьных кабинетов – не профильная деятельность БЕЛАЗа, но предприятие смотрит на этот процесс гораздо глубже: «Наша многолетняя экспертная оценка показывает, что слабое понимание школьниками будущей профессии зачастую ведет к разочарованию и даже потере интереса к учебе».

Такой плотной работой со школами БЕЛАЗ выстраивает систему, благодаря которой в вузы будет приходить больше мотивированной молодежи, четко понимающей, чему она хочет учиться, кем стать в будущем и сделать выбор в пользу технического профиля. «Ребенок, который в старших классах собрал электрическую цепь на стенде или провел опыт с прибором для иллюстрирования закона сохранения массы веществ, в 11-м классе уже осознанно выбирает инженерный профиль, а не идет в технический вуз «за компанию» или по настоянию родителей», - полагает Сергей Лесин. «Объединив эти усилия с готовящимся к открытию Центром технического творчества БЕЛАЗ в Жодино, где упор будет делаться на практику, и фирменными лабораториями в двух технических вузах страны, мы закладываем прочный фундамент для непрерывного развития молодежи по траектории «школа – ВУЗ – БЕЛАЗ», оставляя замотивированных студентов в нашей орбите», - поделился планами топ-менеджер БЕЛАЗа.

Место, где теория встречается с практикой

Вместо привычных стен – современное пространство, каждая деталь которого оформлена в фирменной стилистике БЕЛАЗа, что визуально объединяет школьную среду с заводской культурой. Продуманная эргономика мебели, учебные плакаты, арт-объекты – все это создает рабочую атмосферу, где пробуждается творческая мысль и фокусируется внимание на главном.

В классе химии школы № 6 упор сделан на прикладной аспект. Было закуплено все, что необходимо для проведения лабораторных работ: большое количество реактивов, 200 пробирок, фарфоровая посуда, специальные приспособления, десятки мерных колб, отвечающих всем стандартам качества и строгим требованиям для школьного образования.

Для наглядного сопровождения лабораторных работ БЕЛАЗ оснастил кабинет комплектами натуральных образцов. Данные учебные коллекции охватывают широкий спектр материалов – от природных ископаемых (гранит, кварц, минералы и горные породы, торф, каменный уголь) до продуктов промышленной переработки (чугун, металлы, пластмассы, стекло, нефтепродукты, топливо, волокна). Теперь дети смогут не только видеть все это на картинках, но и потрогать руками. Это поможет им лучше усваивать материал без дополнительных занятий.

В классе физики в школе № 8 установлено лабораторное оборудование, которое раньше ученикам было недоступно. В частности, стенд для геометрической оптики, который позволяет в реальном времени наблюдать сферическую аберрацию и определять фокусные расстояния линз – без дополнительных настроек и сторонних приборов. А специальный модульный комплекс с возможностью быстрой смены панелей охватывает более 18 тем для 8-11 классов по электричеству и магнетизму – от закона Ома до петли гистерезиса и резонанса в колебательных контурах. Встроенный осциллограф и генератор сигналов дают возможность создавать динамические процессы своими руками, а не представлять их мысленно.

Открытие классов в двух школах – это лишь фундамент той системы, которую БЕЛАЗ выстраивает целенаправленно. Они помогут заинтересовать детей заниматься в Центре технического творчества БЕЛАЗ в Жодино, открытие которого ожидается в ближайшее время, и который является следующим уровнем в этой системе. «Для учеников 8–11 классов мы создаем современные аудитории, компьютерные классы и мастерские с учебным металлообрабатывающим оборудованием с ЧПУ. Центр станет хабом, где высокомотивированные ребята смогут углубить определенные знания, полученные в школьных классах БЕЛАЗ, и попробовать себя в реальном проектировании и обработке деталей. Это то место, где школьники смогут стать ближе к рабочим специальностям и инженерной практике», – делится планами заместитель генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» по стратегическому развитию и корпоративному управлению Алексей Грачёв. В этом месте предприятие планирует организовывать профильные олимпиады по базовым школьным предметам, а также конкурсы для учителей – для максимального вовлечения педагогов в инженерную повестку. Старшеклассники смогут осваивать отдельные рабочие специальности – это даст им реальное преимущество при поступлении и трудоустройстве в виде расширенных навыков. Для БЕЛАЗа все это в комплексе станет хорошей возможностью предлагать целевое обучение с последующим трудоустройством выпускникам школы, которые поняли, в чем будет состоять их будущая работа.