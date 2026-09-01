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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ ВВОДИТ С 23 СЕНТЯБРЯ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОМТОВАРОВ
09:26 02.09.2026
Беларусь вводит временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 сентября 2026 г. №442 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов промышленных товаров" подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
С 23 сентября 2026 года на 6 месяцев вводится временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров в целях недопущения необоснованного вывоза промышленных товаров с территории Беларуси в условиях предотвращения дефицита таких товаров на внутреннем рынке страны.
В частности, актуализирован перечень товаров, на вывоз которых действует временный запрет. Исключены товары, разрешительный порядок вывоза которых нецелесообразен с учетом правоприменительной практики ввиду полного отсутствия заявлений на вывоз в период действия ограничительной меры либо их незначительного количества. Кроме того, исключены товары, вывозимые за пределы страны в адрес товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом либо спецпредставителей, а также товары, экспорт и техническое обслуживание которых усложняется в связи c необходимостью получения разрешений на вывоз.
Исходя из практики применения меры установлены дополнительные случаи, в которых согласование вывоза товара не требуется.
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