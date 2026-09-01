Беларусь готова поставлять в Лаос широкую линейку промышленной продукции. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич во время встречи с заместителем премьер-министра, министром финансов Лаоса Сантипхабом Фомвиханом, сообщает пресс-служба Правительства.

"Убежден, что наша сегодняшняя встреча, а также взаимодействие на уровне сопредседателей комиссий по двустороннему сотрудничеству позволят в предметном ключе обсудить весь спектр вопросов взаимовыгодного взаимодействия между нашими странами. Ваш визит и сегодняшние переговоры представляются весьма актуальными, особенно в контексте встречи президентов наших стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Наши страны поддерживают тесные партнерские отношения в различных сферах деятельности. На международных площадках мы тесно взаимодействуем друг с другом. Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных отношений", - отметил Виктор Каранкевич.

По поручению президента Беларуси в гуманитарной сфере последние три года реализуется знаковый проект по оздоровлению лаосских детей на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок". В июле - августе 2026 года там уже смогли отдохнуть 20 детей из Лаоса.

"Однако в торгово-экономическом сотрудничестве нам предстоит приложить значительные усилия для выхода на совместные проекты, которые позволили бы в полной мере реализовать потенциал сотрудничества наших стран. Рассчитываем на подписание базовых соглашений в области экспортного кредитования с Банком развития Беларуси и Белинвестбанком, что позволит от слов перейти к конкретным шагам в направлении взаимовыгодного сотрудничества и финансирования отдельных контрактов. Готовы поставлять в Лаос с использованием белорусского финансового инструмента широкую линейку промышленной продукции, оборудования, техники, производимых предприятиями Беларуси. В свою очередь мы готовы к обсуждению возможности поставок из Лаоса в Беларусь продукции легкой промышленности, а также сельскохозяйственных товаров, в том числе кофе, риса, фруктов. Готовы и рассмотреть другие формы двустороннего сотрудничества", - подчеркнул вице-премьер.

Виктор Каранкевич предложил обсудить возможности активизации двустороннего сотрудничества. "Буду рад услышать ваши предложения", - заключил заместитель премьер-министра.