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Экономика РБ


МТЗ ОПТИМИЗИРУЕТ ПОДХОДЫ К ОТГРУЗКЕ ТРАКТОРОВ В ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ


16:51 01.09.2026

В условиях высокой конкуренции производителям важно совершенствовать все этапы создания и реализации техники, в том числе и логистику, чтобы стоимость продукции оставалась доступной для потребителей. На Минском тракторном заводе реализуют проект, который позволяет более компактно загружать технику в контейнеры, рассказал корреспонденту «Трактор.бел» начальник отдела холодноштамповочного производства управления главного технолога Юрий Михеенко.

«При поставках в страны дальней дуги применяются мультимодальные перевозки, когда продукция доставляется несколькими видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, морским. Это увеличивает затраты на грузоперевозку. В итоге логистические издержки закладываются в конечную цену, делая ее значительно выше, что влияет на конкурентоспособность. Поэтому и для заказчиков, и для производителя вопросы оптимизации грузоперевозок являются актуальными», — подчеркнул Юрий Михеенко.

К реализации проекта по эргономичной погрузке тракторов BELARUS 510 на МТЗ приступили в сентябре 2025 года. Специалисты предприятия с помощью цифровых технологий спроектировали компоновку и оснастку, что позволило увеличить количество тракторной техники, размещаемой в 40-футовом контейнере, с трех до четырех единиц. Работы были проделаны в кратчайшие сроки. Спустя два месяца на заводе провели опытную погрузку техники. Сегодня по новой схеме на африканский рынок успешно поставлено две партии. В настоящее время управление главного технолога совместно с отделом механизации и автоматизации занимается вопросом загрузки в контейнер уже шести тракторов BELARUS 510.

Перспективы в этом направлении специалисты видят и для более мощных моделей. На предприятии уже осуществили пробную уплотненную погрузку тракторов BELARUS 820 и 92S с защитным тент-каркасом на базе унифицированной кабины. «Реализация проекта позволит сократить издержки. А наши заказчики теперь могут выбирать оптимальную для себя схему погрузки», — отметил начальник отдела холодноштамповочного производства УГТ.
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