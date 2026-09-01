В I полугодии 2026 года на рынке офисной недвижимости Беларуси отмечается увеличение деловой активности, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

В I и II кварталах количество заключенных сделок превысило 100 в каждом квартале, что выше показателей аналогичных периодов прошлого года.

Ценовая ситуация

В большинстве классов офисной недвижимости стоимость объектов остается на стабильном уровне.

Исключение составляют офисы класса D, расположенные на первых этажах многоквартирных жилых домов. В данном сегменте зафиксирован рост цен. Это связано с возможностью использовать такие помещения не только в качестве офисов, но и для иных целей, что повышает интерес со стороны потенциальных покупателей.

Какие помещения выбирали чаще?

Наиболее востребованными остаются офисы класса C - именно с ними заключалось больше всего сделок. Такие объекты также преобладали в предложении на продажу.

Почти 40% всех сделок пришлось на офисные помещения площадью до 50 кв. м. Это свидетельствует о сохраняющемся спросе на компактные офисы и возможном сокращении их предложения на рынке.