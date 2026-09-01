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Экономика РБ
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ БЕЛАРУСИ В I ПОЛУГОДИИ ПОКАЗАЛ РОСТ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
16:09 01.09.2026
В I полугодии 2026 года на рынке офисной недвижимости Беларуси отмечается увеличение деловой активности, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.
В I и II кварталах количество заключенных сделок превысило 100 в каждом квартале, что выше показателей аналогичных периодов прошлого года.
Ценовая ситуация
В большинстве классов офисной недвижимости стоимость объектов остается на стабильном уровне.
Исключение составляют офисы класса D, расположенные на первых этажах многоквартирных жилых домов. В данном сегменте зафиксирован рост цен. Это связано с возможностью использовать такие помещения не только в качестве офисов, но и для иных целей, что повышает интерес со стороны потенциальных покупателей.
Какие помещения выбирали чаще?
Наиболее востребованными остаются офисы класса C - именно с ними заключалось больше всего сделок. Такие объекты также преобладали в предложении на продажу.
Почти 40% всех сделок пришлось на офисные помещения площадью до 50 кв. м. Это свидетельствует о сохраняющемся спросе на компактные офисы и возможном сокращении их предложения на рынке.
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