ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПЕТКЕВИЧ: В БЕЛАРУСИ СДЕЛАНО ВСЕ, ЧТОБЫ МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ЧУВСТВОВАЛИ, КАК ОНИ НУЖНЫ СТРАНЕ


14:47 01.09.2026

В Беларуси сделано все, чтобы молодые таланты чувствовали, как они нужны стране. Об этом заявила заместитель премьер-министра на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Белорусской государственной академии музыки. Сегодня здесь после завершения капитального ремонта и реконструкции с реставрацией открыто здание учебного корпуса №1, сообщает пресс-служба Правительства.

«Наверное, нет ничего, что нельзя было бы выразить музыкой. И нет, наверное, в мире никакого другого более универсального языка, чем язык музыки и танца. Вам Богом и родителями дано знать этот универсальный язык, который понимают все, но говорят очень немногие. Сделано все для того, чтобы ваш талант здесь проявился. Все сделано для того, чтобы вы почувствовали, как вы нужны стране, людям, как нужно все то, что делаете вы, будущие музыканты, действующие музыканты и профессорско-преподавательский состав», - отметила Наталья Петкевич.

Вице-премьер пожелала студентам три вещи. «Первая - используйте дарованное вам Богом и родителями и творите. Пополняйте пантеон знаменитостей, который вырос и обучался либо учил в этих легендарных стенах, своими именами. Используйте эту уникальную возможность. Вторая - будьте благодарны родителям, однокурсникам и стране за все то, что у вас и у всех нас есть. И третье - гордитесь. Гордитесь страной, потому что она достойна того, чтобы ей гордиться. И гордитесь собой. Верьте в себя. И создавайте себя, чтобы испытывать гордость. Для этого есть все. Каждый из вас со своим уникальным талантом и потенциалом. Есть великолепнейший профессорско-преподавательский состав, который даст вам все свои знания. Есть те имена, на которые стоит равняться. Им можно подражать. Но не надо быть вторым кем-то. Будьте самими собой, потому что каждый из вас - уже личность», - подчеркнула Наталья Петкевич.

Подарком от Совета Министров для студентов академии стал рояль. «Я надеюсь, что на нем свершится очень много музыкальных подвигов, побед или просто будут получены новые знания. С праздником и удачи!» - резюмировала Наталья Петкевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2026
валюта курс
EUR 3.5512
USD 3.0629
RUB 3.5525
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5519 +0.017
USD 3.0629 +0.0051
RUB 3.5525 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5380 3.5290
USD 3.0350 3.0440
RUB 3.5000 3.5200
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1600
EUR/RUB 100.0000 100.9000
USD/RUB 87.1000 87.3000
подробнее