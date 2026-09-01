В Беларуси сделано все, чтобы молодые таланты чувствовали, как они нужны стране. Об этом заявила заместитель премьер-министра на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Белорусской государственной академии музыки. Сегодня здесь после завершения капитального ремонта и реконструкции с реставрацией открыто здание учебного корпуса №1, сообщает пресс-служба Правительства.

«Наверное, нет ничего, что нельзя было бы выразить музыкой. И нет, наверное, в мире никакого другого более универсального языка, чем язык музыки и танца. Вам Богом и родителями дано знать этот универсальный язык, который понимают все, но говорят очень немногие. Сделано все для того, чтобы ваш талант здесь проявился. Все сделано для того, чтобы вы почувствовали, как вы нужны стране, людям, как нужно все то, что делаете вы, будущие музыканты, действующие музыканты и профессорско-преподавательский состав», - отметила Наталья Петкевич.

Вице-премьер пожелала студентам три вещи. «Первая - используйте дарованное вам Богом и родителями и творите. Пополняйте пантеон знаменитостей, который вырос и обучался либо учил в этих легендарных стенах, своими именами. Используйте эту уникальную возможность. Вторая - будьте благодарны родителям, однокурсникам и стране за все то, что у вас и у всех нас есть. И третье - гордитесь. Гордитесь страной, потому что она достойна того, чтобы ей гордиться. И гордитесь собой. Верьте в себя. И создавайте себя, чтобы испытывать гордость. Для этого есть все. Каждый из вас со своим уникальным талантом и потенциалом. Есть великолепнейший профессорско-преподавательский состав, который даст вам все свои знания. Есть те имена, на которые стоит равняться. Им можно подражать. Но не надо быть вторым кем-то. Будьте самими собой, потому что каждый из вас - уже личность», - подчеркнула Наталья Петкевич.

Подарком от Совета Министров для студентов академии стал рояль. «Я надеюсь, что на нем свершится очень много музыкальных подвигов, побед или просто будут получены новые знания. С праздником и удачи!» - резюмировала Наталья Петкевич.