Сегодня на северо-западе города-спутника Смолевичи, в квартале № 2, состоялось торжественное открытие нового высокотехнологичного школьного комплекса, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Учреждение образования рассчитано на 1020 учеников. Генеральным подрядчиком масштабного строительства выступило столичное Строительное управление № 13 (СУ-13), входящее в состав Строительного треста № 4, проектирование объекта выполнил «Минскпроект», а заказчиком проекта стал УКС Мингорисполкома.

Главной архитектурной особенностью новостройки стали уникальные фасады, оформленные в узнаваемом стиле супрематизма Казимира Малевича. Однако яркое визуальное решение — далеко не единственное достоинство школы. Внутри здания, помимо стандартных учебных классов и лабораторий, создана мощная база для трудового обучения и ранней профориентации. Для учащихся оборудовали кабинет кулинарии, современную мастерскую для обработки ткани, универсальную мастерскую, ресурсный центр и помещения для эстетического воспитания, а на прилегающей территории обустроили учебно-опытный участок и специализированную географическую площадку.

Особое внимание проектировщики уделили физическому развитию детей, создав многофункциональный спортивный блок. Внутри школы разместились стрелковый тир, лыжная база, тренажерный, гимнастический и игровой залы, а также большой спортзал с трибунами на 60 зрительских мест. Спортивную инфраструктуру дополняет масштабная уличная зона, которая включает в себя беговые дорожки, прыжковую зону и современные площадки для игры в волейбол, баскетбол, теннис и мини-футбол.