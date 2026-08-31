Экономика РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

12:20 01.09.2026 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 сентября 2026 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 441,12 (ранее Br 370,06), серебро – Br6,74 (ранее Br 5,27), платина – Br 179,54 (ранее Br 149,57); палладий – Br 132,47 (ранее Br 118,22); родий – Br 884,68 (ранее Br 760,63), рутений – Br167,90 (ранее Br 159,96); иридий – Br753,19 (ранее Br 717,59), осмий – Br 38,38 (ранее Br 36,56).