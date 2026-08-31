Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) аккредитовала нового биржевого брокера в Объединенных Арабских Эмиратах. Партнером БУТБ стала зарегистрированная в Дубае компания KAPEX L.L.C-FZ, основным видом деятельности которой является оказание услуг в сфере трансграничной торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, в качестве биржевого брокера KAPEX планирует взять на себя весь комплекс задач по продвижению продукции белорусского производства на рынке ОАЭ и других стран Ближнего Востока. Основное внимание будет уделяться привлечению на биржу зарубежных покупателей таких востребованных товарных позиций, как пиломатериалы и молочная продукция, что с учетом уровня спроса и объемов потребления позволит существенно увеличить биржевой товарооборот с ближневосточными государствами.

На важности развития биржевой торговли с ОАЭ акцентировал внимание председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, вручая сертификат брокера представителю компании KAPEX. По словам руководителя биржи, в текущем году компании из региона MENA демонстрируют рекордную активность на биржевой площадке – прежде всего в части закупок белорусских товаров.

«За январь-июль участники торгов из государств Ближнего Востока и Северной Африки приобрели через биржу продукцию белорусского производства на 80 миллионов долларов. Это более чем двухкратный рост по сравнению с таким же периодом прошлого года. Наибольшие объемы экспорта пришлись на ОАЭ, которые являются не только крупным потребителем товаров, но и точкой входа на рынок MENA в целом. Именно поэтому мы заинтересованы в расширении круга партеров из этой страны и, безусловно, приветствуем появление на нашей торговой платформе такого опытного и компетентного игрока, как KAPEX», – подчеркнул Александр Осмоловский.

По данным БУТБ, в 2026 г. клиентами биржи стала 21 новая компания из государств Ближнего Востока и Северной Африки, и в настоящее время общее число аккредитованных участников торгов из данного региона составляет 107. В текущем году резиденты стран MENA выступили нетто-импортерами белорусских товаров. Лидером продаж было сухое молоко, обеспечившее около 70% всей суммы сделок. Кроме того, высоким спросом у ближневосточных трейдеров пользовались кормовые добавки, пиломатериалы и сливочное масло.