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Экономика РБ
СОТРУДНИЦА СТОЛИЧНОГО МАГАЗИНА ПРОИГРАЛА В ОНЛАЙН-КАЗИНО ВЫРУЧКУ В СУММЕ 340 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:19 01.09.2026
Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску, согласно материалам дела, 34-летняя заведующая столичным магазином, будучи должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, осуществляла контроль за торговым процессом, сохранностью товарно-материальных ценностей, соблюдением кассовой дисциплины, а также сдавала выручку в банк. Используя свое служебное положение, женщина систематически похищала денежные средства предприятия.
В период с августа 2025 по апрель 2026 года фигурантка вносила в систему ложные сведения об изъятии наличных денег для инкассации, а также создавала расходные ордера якобы для дальнейшего помещения финансов на расчетный счет организации. В действительности минчанка переводила средства на игровые счета онлайн-казино и тратила их на личные нужды.
В ходе плановой инвентаризации проверяющие выявили недостачу. Общая сумма ущерба, причиненного неправомерными действиями заведующей, составила более 340 тысяч рублей.
На допросе женщина свою вину признала и пояснила, что изначально рассчитывала вернуть деньги в кассу, однако каждый раз проигрывала их в игорных заведениях, а сумма долга увеличивалась.
Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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