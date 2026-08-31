ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СОТРУДНИЦА СТОЛИЧНОГО МАГАЗИНА ПРОИГРАЛА В ОНЛАЙН-КАЗИНО ВЫРУЧКУ В СУММЕ 340 ТЫС. РУБЛЕЙ


11:19 01.09.2026

Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску, согласно материалам дела, 34-летняя заведующая столичным магазином, будучи должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, осуществляла контроль за торговым процессом, сохранностью товарно-материальных ценностей, соблюдением кассовой дисциплины, а также сдавала выручку в банк. Используя свое служебное положение, женщина систематически похищала денежные средства предприятия.

В период с августа 2025 по апрель 2026 года фигурантка вносила в систему ложные сведения об изъятии наличных денег для инкассации, а также создавала расходные ордера якобы для дальнейшего помещения финансов на расчетный счет организации. В действительности минчанка переводила средства на игровые счета онлайн-казино и тратила их на личные нужды.

В ходе плановой инвентаризации проверяющие выявили недостачу. Общая сумма ущерба, причиненного неправомерными действиями заведующей, составила более 340 тысяч рублей.

На допросе женщина свою вину признала и пояснила, что изначально рассчитывала вернуть деньги в кассу, однако каждый раз проигрывала их в игорных заведениях, а сумма долга увеличивалась.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2026
валюта курс
EUR 3.5467
USD 3.0578
RUB 3.5527
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5349 +0.0044
USD 3.0578 +0.0182
RUB 3.5527 -0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5150 3.5220
USD 3.0350 3.0440
RUB 3.5000 3.5290
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1610
EUR/RUB 99.6000 99.9900
USD/RUB 86.0000 86.8000
подробнее