МВД Беларуси за сутки приостановило операции по 57 подозрительным счетам. Об этом сообщает Telegram-канал профильного ведомства.

Специалисты отдела организации обработки мошеннических операций МВД также заблокировали возможность проведения платежей в адрес 28 иностранных реквизитов, используемых злоумышленниками, и инициировали закрытие 11 фишинговых интернет-ресурсов, которые маскировались под официальные торговые площадки, банки и сервисы.

Параллельно со сдерживанием сетевых угроз милиция ведет активную работу по задержанию непосредственных пособников аферистов на местах. Так, в ходе оперативных мероприятий сыщики задержали двух курьеров, работавших в интересах преступных синдикатов, и изъяли у них около 40 тысяч рублей.

Всего же за минувшие сутки в органы внутренних дел поступило более 400 сообщений от граждан, столкнувшихся с телефонным давлением. Благодаря мгновенной реакции сотрудников милиции и бдительности самих белорусов подавляющее большинство злодеяний было предотвращено, тем не менее по факту киберпреступлений было возбуждено 36 уголовных дел.

Анализ оперативной обстановки показывает, что самым распространенным способом обмана в стране остается фиктивная покупка товаров в интернете. Наряду с этим в антирейтинге криминальных схем лидируют вишинг, совершаемый от имени должностных лиц, и псевдоторговля на финансовых биржах. В настоящее время работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается и находится на особом контроле у руководства ведомства.