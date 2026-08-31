ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МВД БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ПРИОСТАНОВИЛО ОПЕРАЦИИ ПО 57 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ


10:44 01.09.2026

МВД Беларуси за сутки приостановило операции по 57 подозрительным счетам. Об этом сообщает Telegram-канал профильного ведомства.

Специалисты отдела организации обработки мошеннических операций МВД также заблокировали возможность проведения платежей в адрес 28 иностранных реквизитов, используемых злоумышленниками, и инициировали закрытие 11 фишинговых интернет-ресурсов, которые маскировались под официальные торговые площадки, банки и сервисы.

Параллельно со сдерживанием сетевых угроз милиция ведет активную работу по задержанию непосредственных пособников аферистов на местах. Так, в ходе оперативных мероприятий сыщики задержали двух курьеров, работавших в интересах преступных синдикатов, и изъяли у них около 40 тысяч рублей.

Всего же за минувшие сутки в органы внутренних дел поступило более 400 сообщений от граждан, столкнувшихся с телефонным давлением. Благодаря мгновенной реакции сотрудников милиции и бдительности самих белорусов подавляющее большинство злодеяний было предотвращено, тем не менее по факту киберпреступлений было возбуждено 36 уголовных дел.

Анализ оперативной обстановки показывает, что самым распространенным способом обмана в стране остается фиктивная покупка товаров в интернете. Наряду с этим в антирейтинге криминальных схем лидируют вишинг, совершаемый от имени должностных лиц, и псевдоторговля на финансовых биржах. В настоящее время работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается и находится на особом контроле у руководства ведомства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2026
валюта курс
EUR 3.5467
USD 3.0578
RUB 3.5527
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5349 +0.0044
USD 3.0578 +0.0182
RUB 3.5527 -0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5150 3.5220
USD 3.0350 3.0440
RUB 3.5000 3.5290
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1610
EUR/RUB 99.6000 99.9900
USD/RUB 86.0000 86.8000
подробнее