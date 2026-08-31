|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МВД БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ПРИОСТАНОВИЛО ОПЕРАЦИИ ПО 57 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ
10:44 01.09.2026
МВД Беларуси за сутки приостановило операции по 57 подозрительным счетам. Об этом сообщает Telegram-канал профильного ведомства.
Специалисты отдела организации обработки мошеннических операций МВД также заблокировали возможность проведения платежей в адрес 28 иностранных реквизитов, используемых злоумышленниками, и инициировали закрытие 11 фишинговых интернет-ресурсов, которые маскировались под официальные торговые площадки, банки и сервисы.
Параллельно со сдерживанием сетевых угроз милиция ведет активную работу по задержанию непосредственных пособников аферистов на местах. Так, в ходе оперативных мероприятий сыщики задержали двух курьеров, работавших в интересах преступных синдикатов, и изъяли у них около 40 тысяч рублей.
Всего же за минувшие сутки в органы внутренних дел поступило более 400 сообщений от граждан, столкнувшихся с телефонным давлением. Благодаря мгновенной реакции сотрудников милиции и бдительности самих белорусов подавляющее большинство злодеяний было предотвращено, тем не менее по факту киберпреступлений было возбуждено 36 уголовных дел.
Анализ оперативной обстановки показывает, что самым распространенным способом обмана в стране остается фиктивная покупка товаров в интернете. Наряду с этим в антирейтинге криминальных схем лидируют вишинг, совершаемый от имени должностных лиц, и псевдоторговля на финансовых биржах. В настоящее время работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается и находится на особом контроле у руководства ведомства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2026
Курсы в банках
на 01.09.2026
Конвертация в банках
на 01.09.2026