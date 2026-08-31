Экономика РБ

БЕНЗИН В БЕЛАРУСИ С 2 СЕНТЯБРЯ ДОРОЖАЕТ НА 1 КОПЕЙКУ

10:04 01.09.2026 С 2 сентября 2026 г. уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Республики Беларусь изменяется на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белнефтехима, цена автобензина АИ-92 составит 2,61 руб., АИ-95 – 2,71 руб., АИ-98 – 2,93 руб., дизельное топливо – 2,71 руб.