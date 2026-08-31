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Экономика РБ
LIFE ПОДГОТОВИЛСЯ К УЧЕБНОМУ ГОДУ: 5G — РЯДОМ С ВУЗАМИ, ШКОЛАМИ И ОБЩЕЖИТИЯМИ
09:26 01.09.2026
С началом нового учебного года Life подготовил сеть к повышенной нагрузке: 5G доступен в ключевых локациях рядом с вузами, школами и студенческими общежитиями Минска, Бреста, Витебска, Гомеля и Могилёва.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, теперь студенты и школьники могут пользоваться высокими скоростями мобильного интернета для учёбы, общения и цифровых задач.
Максимальная скорость для учёбы и отдыха
Все возможности 5G абоненты Life могут оценить в самых проходных точках областных городов, включая локации возле учебных заведений и общежитий.
В районе этих улиц Минска гигабитные скорости позволяют за считанные секунды скачивать тяжёлые файлы, мгновенно загружать лекции в 4K, стримить без задержек и играть в онлайн-игры на минимальном пинге:
пр-т Дзержинского, 95 — Студенческая деревня, состоящая из девяти общежитий;
пр-т Независимости, 6 — район главного корпуса БГУ;
ул. Рабкоровская, 17 — Белорусский государственный университет культуры и искусств;
пр-т Независимости, 65, к. 6 — БНТУ, спортивно-технический факультет;
ул. Якуба Коласа, 22, к. 1 — БНТУ, учебный корпус № 17;
ул. Платонова, 39 — БГУИР, учебный корпус № 5;
ул. Петруся Бровки, 22 — Белорусская государственная академия музыки;
пр-т Независимости, 148, к. 2 — общежитие № 16 БНТУ, студгородок и школа № 225;
ул. Воронянского, 13, к. 4 — район гимназии № 56 и школы № 168;
пер. Вузовский, 3 — БелМАПО, общежитие № 8;
ул. Каховская, 31 — район кинотеатра «Киев», гимназии № 34 и школы № 35;
ул. Н. Орды, 25 — район школы № 25;
ул. Короля, 9 — район СДЮШОР № 7 по спортивным единоборствам;
ул. Некрасова, 4 — район общежития МРК (филиал БГУИР).
Самые скоростные 5G-локации рядом с учебными заведениями в областных городах:
Брест — у колледжа лёгкой промышленности (ул. Я. Купалы, 5);
Гомель — рядом с корпусом №2 химико-технологического колледжа (пр-т Октября, 38);
Могилёв — напротив гимназии №3, около школы №35 и рядом с общежитием колледжа сферы обслуживания.
Life совместно с инфраструктурным оператором beCloud продолжает активно развивать сеть, предоставляя бесплатный доступ к 5G. Единый оператор обеспечивает доступ к современной 4G/5G-инфраструктуре, а Life предоставляет услуги связи абонентам.
Как подключить 5G от Life
Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает технологию 5G в сети Life. Сделать это быстро и легко можно с помощью нашего онлайн‑сервиса, который в режиме реального времени проверит ваше устройство.
Включите поддержку 5G в настройках телефона, если ещё этого не сделали. Для Android-устройств: Настройки → Мобильная сеть / Подключения → Тип сети / Предпочтительный режим → выбрать режим с поддержкой 5G/4G/3G/2G.
Доступ к 5G в Life бесплатный — тестируйте скоростные локации в своём городе без ограничений.
Life первым в Беларуси запустил мобильную связь пятого поколения для абонентов и сегодня по всей стране действуют более 1100 базовых станций 5G в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилёве. Идёт активная подготовка к запуску в Гродно — сеть будет доступна до конца года.
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