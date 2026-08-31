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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛИ ОБЪЕМЫ СТАБФОНДОВ НА ОГУРЦЫ И ТОМАТЫ НА СЕЗОН 2026/2027
16:39 31.08.2026
Правительством Беларуси установлены объемы госзаказа (стабфондов) на огурцы и томаты под потребность основных торговых сетей на межсезонный период 2026/2027 года. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Объемы поставок огурцов составят 9533 тонны, томатов - 6050 тонн.
Также корректируются утвержденные в конце апреля 2026 года объемы госзаказа (стабфондов) по другим позициям, исходя из урожайности, реальной потребности и заключаемых договоров.
Определяются 10 поставщиков огурцов и 5 поставщиков томатов для госзаказа.
Устанавливаются требования к качеству огурцов и томатов, поставляемых в рамках госзаказа.
Устанавливается регулирование отпускных цен Минсельхозпродом на огурцы и томаты по согласованию с МАРТ до 1 сентября 2026 года, а в дальнейшем аналогично сроку для всей плодоовощной продукции (ежегодно до 20 марта).
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