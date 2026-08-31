Правительством Беларуси установлены объемы госзаказа (стабфондов) на огурцы и томаты под потребность основных торговых сетей на межсезонный период 2026/2027 года. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Объемы поставок огурцов составят 9533 тонны, томатов - 6050 тонн.

Также корректируются утвержденные в конце апреля 2026 года объемы госзаказа (стабфондов) по другим позициям, исходя из урожайности, реальной потребности и заключаемых договоров.

Определяются 10 поставщиков огурцов и 5 поставщиков томатов для госзаказа.

Устанавливаются требования к качеству огурцов и томатов, поставляемых в рамках госзаказа.

Устанавливается регулирование отпускных цен Минсельхозпродом на огурцы и томаты по согласованию с МАРТ до 1 сентября 2026 года, а в дальнейшем аналогично сроку для всей плодоовощной продукции (ежегодно до 20 марта).