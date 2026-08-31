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Экономика РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ НА 1 МЛН РУБЛЕЙ


16:08 31.08.2026

Незаконно ввезенную на территорию ЕАЭС партию товаров иностранного производства стоимостью более 1 млн. белорусских рублей выявили сотрудники Гродненской региональной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, более 47 тыс. единиц одежды, автозапчастей, музыкального оборудования и других изделий находились в транспортном средстве IVECO с прицепом, движение которого и остановили таможенники при проведении специального мероприятия.

На партию товаров, прибывшую в Беларусь из России, у водителя белорусской фирмы-перевозчика не было никаких документов, в том числе подтверждающих таможенное оформление при их перемещении на территорию ЕАЭС.

Гродненской региональной таможней в отношении перевозчика начат административный процесс по ст.13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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