Экономика РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 1,2%

15:42 31.08.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-июль 2026 г. в текущих ценах составил 18 201,3 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,2% к уровню января-июля 2025 г.