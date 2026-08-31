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Экономика РБ
ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 1,2%
15:42 31.08.2026
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-июль 2026 г. в текущих ценах составил 18 201,3 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,2% к уровню января-июля 2025 г.
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