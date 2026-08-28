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Экономика РБ
РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МИНСКА СОХРАНЯЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ В I ПОЛУГОДИИ 2026 ГОДА
13:46 31.08.2026
Рынок коммерческой недвижимости Минска сохраняет стабильность в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.
Несмотря на общую устойчивость, динамика в различных сегментах рынка демонстрировала неоднородный характер.
Всего за этот период в столице было зарегистрировано 476 сделок купли-продажи коммерческих объектов. Основная доля активности пришлась на офисный сектор, где заключили 225 договоров, и торговые помещения с показателем в 200 сделок. Оставшуюся часть сформировал сегмент складов и производственных площадей, в котором оформили 51 соглашение.
Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Минска по итогам полугодия составил 102,3 миллиона долларов США. Для сравнения, жилой сектор традиционно привлек значительно больше капитала: оборот на рынке квартир за этот же период достиг 689,8 миллиона долларов.
Лидером коммерческого направления как по числу сделок, так и по денежному объему остался офисный сегмент, на который пришлось 40% от общего финансового оборота. При этом цены на классические офисы показывают относительную стабильность, в то время как в торговом секторе фиксируется постепенный рост стоимости квадратного метра.
Особую и наиболее уверенную динамику удорожания демонстрируют офисы и торговые точки, расположенные на первых этажах жилых домов в строящихся микрорайонах. Несколько иначе ситуация складывается в сфере складской и производственной недвижимости, где ставки аренды сейчас увеличиваются опережающими темпами по отношению к ценам купли-продажи.
Знаковым событием отчетного периода стала крупнейшая сделка полугодия в производственном секторе. Ей оказалась продажа объекта площадью 5,7 тысячи квадратных метров на улице Короля, сумма которой составила 21,6 миллиона рублей.
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