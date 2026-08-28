В Государственный реестр Беларуси включен новый сорт льна. Это позднеспелый долгунец. Новинка создана как прямой ответ на вызовы последних лет – изменение климата, и растущие требования перерабатывающей промышленности к качеству волокна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над созданием нового сорта ученые совместно с генетиками трудились на протяжении 9 лет. Для того, чтобы на выходе получить высокопродуктивную культуру, селекционерам пришлось скрестить два отечественных сорта. Результат эксперимента превзошел все ожидания. «Акцент» демонстрирует устойчивость к самым сложным погодным условиям. Сорт развивает мощную корневую систему, которая позволяет усваивать влагу из глубоких слоев почвы. Кроме того, новинка обеспечивает стабильно высокую урожайность как семян, так и льносоломы.

«Обладает высокой декорационной способностью. Это значит, что равномерная отделяемость волокна по всему стеблю. То есть это как бы предпосылки для того, что сорт имеет высокое качество волокна, что было и подтверждено при государственном сортоиспытании», - отметила ведущий научный сотрудник лаборатории селекции льна-долгунца Института льна НАН Беларуси Татьяна Богдан.

«Два года назад, когда была засуха, все сорта были короткостебельными, то есть не хватало влаги. И больше 60-65 сантиметров, максимум до 70, и они больше не росли. А он и в тот год дал хороший урожай и вырос до метра ростом. То есть мы уже давно на эту тему работаем, чтобы создать такие сорта, которые могли бы работать в самых сложных условиях», - рассказал директор Института льна НАН Беларуси Иван Голуб.

Дело ученых продолжают аграрии. Новые сорта тестируют в полях. Залог получения качественного волокна – своевременная уборка. Льнотресту досушивают, спрессовывают и оперативно доставляют с полей на предприятия.

Селекционный процесс в Институте льна НАН Беларуси идет непрерывно. Каждый новый сорт по своим характеристикам в разы превосходит предыдущий. На разработку новинки у ученых уходит от 10 до 12 лет кропотливой работы. Так, в последнее время было создано 16 сортов льна-долгунца. Белорусская культура достойно показывает себя и на российских полях, где происходят испытания.