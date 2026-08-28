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Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,1 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


11:43 31.08.2026

В Беларуси на 31 августа намолочено 8,713 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,406 млн.тонн, Гродненская – 1,832 млн. тонн, Брестская – 1,664 млн.тонн, Гомельская – 1,083 млн.тонн, Могилевская – 1,184 мдн.тонн, Витебская – 926 тыс..тонн.

Убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади 2 млн 437 тыс.га, что составляет 99% от общей площади в 2 млн 432 тыс.га.

В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 624 тыс. тонн (94% от плана в 663 тыс. тонн), пивоваренного ячменя - 92 тыс. тонн (107% от плана в 86 тыс.тонн).

Сахарная свекла убрана с 8 % площадей, что составляет более 8 тысяч гектаров от плана в 109 тыс.га. Накопано 346 тыс.тонн корнеплода средней урожайностью 406 ц/га.

В разрезе областей/тысяч тонн: Гродненская - 118, Минская - 202, Могилевская - 25. регионы убирают темпами, превышающими прошлогодние.

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 7% площадей, что составляет 62 тыс. га.

Скошено трав вторым укосом на площади 901 тыс.га, что составляет 89% от плана в 1 млн 10 тыс. т.га.

Заготовлено сена 553 тыс.тонн — 77% от плана. Силоса заготовлено 1 млн 338 тыс.тонн, что составляет 6% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн. Травяных кормов заготовлено 4 млн 58 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 40% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн. Сенажа заготовлено 12 млн 165 тыс.тонн, что составляет 85% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн.

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 264 т.т.д.в., что составляет 153% к плану.
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