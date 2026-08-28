В Беларуси сохраняется высокий рост реальных заработных плат. В июле 2026 г. реальная заработная плата увеличилась на 9,1% после роста на 9,0% в июне.

По оценке аналитиков Евразийского банка развития, рост составил 10,5% после 11,8% месяцем ранее. С 1 сентября повышается базовая ставка для оплаты труда работников бюджетных организаций.

«Это будет способствовать сохранению высокой динамики заработных плат и поддержит потребительскую активность», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).