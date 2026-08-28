ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТУРЧИН ОЦЕНИЛ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА АГРОКОМБИНАТА «ДЗЕРЖИНСКИЙ»


10:48 31.08.2026

Премьер-министр Александр Турчин 28 августа посетил филиал "Минский" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" в Воложинском районе.

Как сообщает пресс-служба Правительства, возведение крупного птицеводческого комплекса филиала "Минский" в Воложинском районе - ключевой инвестиционный проект для региона. Строительство ведется в рамках программы "Один район - один проект". Проект предусматривает возведение шести птичников мощностью 600 тыс. кур-несушек клеточного содержания, а также запуск современного цеха сортировки и упаковки яиц. Проект также включает строительство новых подъездных путей, очистных сооружений и системы водоснабжения.

Запуск производства позволит району дополнительно поставлять на рынок около 145 млн штук яиц ежегодно. Срок реализации проекта - 2025-2027 годы. Дата выхода на полную мощность - декабрь 2027 года. Как ожидается, производственная мощность филиала "Минский" к 2030 году достигнет 656 млн штук яиц в год.

В настоящий момент три из шести птичников уже укомплектованы молодняком кур-несушек. Остальные три - будут укомплектованы в 2027 году. Готовность цеха сортировки яиц - 100%. Производство полностью автоматизировано. Птицу обслуживают всего 12 человек. В цеху на сортировке яиц задействованы 30 человек.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2026
валюта курс
EUR 3.5383
USD 3.0396
RUB 3.5623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5305 +0.0026
USD 3.0396 +0.0055
RUB 3.5623 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5110 3.5300
USD 3.0360 3.0440
RUB 3.4600 3.5200
подробнее

Конвертация в банках
на 31.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1610
EUR/RUB 100.3000 100.9000
USD/RUB 86.5000 87.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line