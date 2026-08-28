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Экономика РБ
ТУРЧИН ОЦЕНИЛ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА АГРОКОМБИНАТА «ДЗЕРЖИНСКИЙ»
10:48 31.08.2026
Премьер-министр Александр Турчин 28 августа посетил филиал "Минский" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" в Воложинском районе.
Как сообщает пресс-служба Правительства, возведение крупного птицеводческого комплекса филиала "Минский" в Воложинском районе - ключевой инвестиционный проект для региона. Строительство ведется в рамках программы "Один район - один проект". Проект предусматривает возведение шести птичников мощностью 600 тыс. кур-несушек клеточного содержания, а также запуск современного цеха сортировки и упаковки яиц. Проект также включает строительство новых подъездных путей, очистных сооружений и системы водоснабжения.
Запуск производства позволит району дополнительно поставлять на рынок около 145 млн штук яиц ежегодно. Срок реализации проекта - 2025-2027 годы. Дата выхода на полную мощность - декабрь 2027 года. Как ожидается, производственная мощность филиала "Минский" к 2030 году достигнет 656 млн штук яиц в год.
В настоящий момент три из шести птичников уже укомплектованы молодняком кур-несушек. Остальные три - будут укомплектованы в 2027 году. Готовность цеха сортировки яиц - 100%. Производство полностью автоматизировано. Птицу обслуживают всего 12 человек. В цеху на сортировке яиц задействованы 30 человек.
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