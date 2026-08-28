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Экономика РБ
РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ БЕЛОРУССКОЙ СЕМЬИ В II КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR 3152,2 В МЕСЯЦ
09:49 31.08.2026
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Республике Беларусь во II квартале 2026 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 3152,2 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 3310,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 2639,5 рубля в месяц.
Как сообщает Национальный статистический комитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 3072,6 рубля в месяц, из которых 2042,1 рубля (66,5%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,5%, на покупку непродовольственных товаров – 35,6%, на оплату услуг – 24,6%.
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая расходы на общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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