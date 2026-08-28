ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ БЕЛОРУССКОЙ СЕМЬИ В II КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR 3152,2 В МЕСЯЦ


09:49 31.08.2026

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Республике Беларусь во II квартале 2026 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 3152,2 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 3310,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 2639,5 рубля в месяц.

Как сообщает Национальный статистический комитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 3072,6 рубля в месяц, из которых 2042,1 рубля (66,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,5%, на покупку непродовольственных товаров – 35,6%, на оплату услуг – 24,6%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая расходы на общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2026
валюта курс
EUR 3.5383
USD 3.0396
RUB 3.5623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5305 +0.0026
USD 3.0396 +0.0055
RUB 3.5623 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5150 3.5300
USD 3.0290 3.0400
RUB 3.4600 3.5300
подробнее

Конвертация в банках
на 31.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1640
EUR/RUB 99.6000 101.0000
USD/RUB 85.5000 87.5000
подробнее