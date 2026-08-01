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Экономика РБ


В МИНСК-МИРЕ ОТКРЫЛИ МАГАЗИН СЕТИ «СЕМЬ ПЯТНИЦ»


15:49 28.08.2026

В Минск-Мире появились новые «Семь Пятниц». Магазин открылся на улице Игоря Лученка, 15. Теперь взять деликатесы, готовую пинсу и сырники от Andy Pins, а заодно прихватить снеки с необычными вкусами можно рядом с домом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, новая точка расположена в активно застраиваемом районе, поэтому жителям ближайших домов теперь не нужно далеко ехать за продуктами и напитками. В магазин удобно заглянуть по дороге домой или после поездки на метро.

На полках — напитки из Италии, Франции, Германии, Шотландии, Армении и Грузии, сыры, колбасы, мясные деликатесы, снеки и сладости. Есть готовая еда от Andy Pins, включая авторскую пинсу и пиццу, а также новинки для тех, кто любит пробовать необычные вкусы.

Сейчас в магазине действуют специальные цены. Rafaello 70 г можно купить за 7,49 рубля, Bucheron 100 г — за 5,99, конфеты Impresso 160 г — также за 5,99, а набор темного шоколада Royal Mints с мятным вкусом 200 г — за 14,99 рубля.

Среди новинок — Lay’s со вкусом белых грибов со сметаной и нежного сыра с луком, M&M’s со вкусом вишни и глазированные сырки «Брест-Литовск». Покупатели уже могут оценить ассортимент и выбрать продукты для обычного ужина или небольшого домашнего праздника.

«Мы продолжаем открывать магазины там, где они нужны жителям. В Минск Мире активно растет число жилых домов, поэтому нам важно быть рядом и давать возможность быстро купить качественные продукты, напитки и что-нибудь вкусное к вечеру», — отметили представители сети.

Магазин работает ежедневно с 09:00 до 22:05. Также доступны подарочные сертификаты и предзаказ с самовывозом.

Сеть «Семь Пятниц» объединяет более 200 магазинов по всей Беларуси и продолжает развивать формат магазина у дома с широким ассортиментом и выгодными ценами.
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