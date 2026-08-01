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Экономика РБ


БУТБ БУДЕТ УГЛУБЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С КРУПНЫМ КИТАЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКОМ СИСТЕМ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ


14:56 28.08.2026

Белорусская универсальная товарная биржа планирует развивать собственную систему бизнес-аналитики при содействии крупной китайской компании, специализирующейся на разработке многофункциональных BI-платформ для различных секторов экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, встреча с представителями данной организации состоялась в центральном офисе БУТБ с участием руководства и специалистов аналитических, информационных и технических подразделений биржи.

Стороны обсудили особенности применения BI-технологий в сфере биржевой торговли, рассмотрели конкретные примеры интеграции инструментов бизнес-аналитики в деятельность БУТБ и обменялись мнениями о возможностях масштабирования уже внедренных решений. Отдельное внимание было уделено использованию технологий искусственного интеллекта для извлечения, очистки и преобразования данных, выявления потенциальных рисков и «узких мест», а также бизнес-прогнозирования с учетом внутренних и внешних факторов.

По итогам консультаций достигнута договоренность о продолжении сотрудничества с китайской стороной по вопросам совершенствования аналитической инфраструктуры и инструментария БУТБ с акцентом на автоматизацию рутинных бизнес-процессов и повышение качества биржевой аналитики.
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