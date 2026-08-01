Министр архитектуры и строительства Беларуси Вадим Ольшевский провел выездной прием граждан в Молодечно, сообщает Telegram-канал ведомства.

В обсуждении вопросов эффективного использования земельного фонда и снятия инфраструктурных ограничений также приняли участие председатель Молодечненского райисполкома Павел Губко и его заместитель Сергей Бохан. Рассмотрение обращений руководителем министерства на месте позволило детально разобрать правовые и экономические барьеры, препятствующие вовлечению частных территорий в полноценный строительный оборот.

Практическим примером деструктивного влияния соседских конфликтов на капитализацию участков стало коллективное обращение местных жителей. Горожане столкнулись с тем, что владелец смежного надела возвел хозяйственные постройки и надворный туалет непосредственно по границе участков, допустив при этом частичный самовольный захват чужой земли. В результате законные собственники оказались ограничены в базовых правах: они не могут обновить ограждение и начать запланированное капитальное строительство на собственной территории.

Для оперативного преодоления пространственного тупика и защиты законных интересов граждан руководство района определило четкий алгоритм действий. Председатель Молодечненского райисполкома Павел Губко предоставил заявителям подробные юридические разъяснения о правовых механизмах разрешения подобных споров и взял урегулирование данного вопроса под личный контроль.

Помимо споров между физическими лицами, глава ведомства рассмотрел и системные вопросы нормативно-правового регулирования строительной отрасли. Второе обращение, поступившее министру, касалось практики применения указа № 253 от 25 июля 2022 года («Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства») в случаях, когда ввод самовольных построек сопровождается существенными нарушениями действующих строительных норм.

Заслушав заявительницу, Вадим Ольшевский отметил высокую актуальность темы так называемой «строительной амнистии» в контексте обеспечения безопасности объектов. С одной стороны, данный правовой механизм создавался для снижения административных барьеров и упрощения процедур для граждан. С другой стороны, нормативная база требует совершенствования, чтобы исключить двоякие трактовки указа №253 и не допускать ущемления прав и законных интересов владельцев смежных участков.

По итогам рассмотрения этого обращения министерство приняло решение провести дополнительный анализ правоприменительной практики. Регулятору предстоит выработать сбалансированные подходы, которые позволят сохранить экономический эффект от дебюрократизации процедур без ущерба для строгого соблюдения градостроительных и технических регламентов.