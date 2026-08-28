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Экономика РБ


БОЛЕЕ 10 ТЫС. КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ ВЫЯВЛЕНО В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА


13:54 28.08.2026

Более 10 тыс. преступлений, совершенных с использованием высоких технологий, а также пострадавших от них лиц зарегистрировано в республике по итогам января-июля 2026 года. На это указывают результаты анализа структуры цифровой преступности, проведенного Генеральной прокуратурой Беларуси, которая отнесла к наиболее распространенным противоправным деяниям мошенничества и хищения, совершаемые путем модификации компьютерной информации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры, основными способами хищений в 2025 году стали использование персональных данных и реквизитов карт, полученных напрямую от жертв в процессе общения (31%), а также завладение сведениями через вредоносные ссылки (31%). Немалая доля преступлений была связана с физическим доступом к чужим платежным инструментам (14,5%) и использованием программ удаленного доступа (12,9%), при этом почти половина всех подобных посягательств — 49,3% — совершалась с помощью популярных мессенджеров.

Жертвами этих уловок в основном становятся экономически активные граждане, хотя уязвимыми остаются и другие социальные группы. Так, в 2025 году основную massу потерпевших составили лица трудоспособного возраста (72,2%), в то время как доля пенсионеров достигла 26,3%, а на несовершеннолетних пришлось 1,5%. Примечательно, что женщины попадались на уловки киберпреступников в 1,8 раза чаще мужчин.

В начале 2026 года указанные тенденции сохранились.
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