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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ КОНГРЕССНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


12:39 28.08.2026

В Беларуси прорабатывается вопрос создания технического комитета по стандартизации в области конгрессной и выставочной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, подходы к разработке государственных стандартов в данном сегменте стали одним из вопросов повестки совещания, которое сегодня прошло по инициативе Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) в Минском международном выставочном центре.

Мероприятие собрало около 40 представителей органов госуправления, выставочных операторов и владельцев площадок. Оно было посвящено реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь, принятого в июле этого года и внесшего новации в выставочную сферу. В частности, ее координатором назначена БелТПП.

Делегация в составе представителей Госстандарта и БелГИСС приняла участие в данном совещании.

Первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак проинформировал, что стандарты, регулирующие конгрессную и выставочную деятельность, существуют на различных уровнях: международном, межгосударственном (стран СНГ) и национальном, например, в Российской Федерации и Казахстане.

Их разработку координируют соответствующие технические комитеты по стандартизации. Стандарты охватывают как терминологический аппарат, так и требования к площадкам, оборудованию, а также вопросы обеспечения безопасности мероприятий, интеллектуальной собственности и систем менеджмента. Причем все это современные разработки: 2020-х годов.

«Если подходить к установлению правил в выставочной сфере стратегически, то наиболее рационально вести речь о создании технического комитета по стандартизации Республики Беларусь. Стандарты помогут урегулировать многие вопросы, которые сегодня актуальны для сферы, учесть интересы всех участников этого рынка. Целесообразно обратиться к опыту Российской Федерации, нормативная база в которой насчитывает более 20 стандартов, а также международным требованиям и на пространстве СНГ. Их применение расширит горизонты выставочной деятельности. Ведь нам важно продвигать отечественную качественную продукцию, привлекать к ней внимание новых зарубежных партнеров, содействовать развитию туризма и инфраструктуры гостеприимства в том числе», – отметил Александр Бурак.

В качестве эффективных примеров, когда развитие новых отраслей сразу получает поддержку стандартов, он привел создание таких национальных технических комитетов по стандартизации «Цифровое развитие и связь» (в части технологий искусственного интеллекта), «Аддитивное производство».

«Мы готовы поддерживать ваши инициативы и оказывать содействие в развитии современной нормативной базы, способствовать системному развитию сферы», – подчеркнул первый заместитель председателя Госстандарта

Одновременно следует отметить, что в ходе совещания председатель БелТПП Михаил Мятликов обозначил целый ряд аспектов, которые могут быть решены с помощью стандартов, подчеркнув их важнейшую роль в системном развитии выставочной сферы как сегмента экономики в соответствии с лучшими международным опытом и практиками других стран.

К слову, БелТПП уже делегировано право участия в качестве наблюдателя в профильном международном техническом комитете ISO/TC 354 «Мероприятия».
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