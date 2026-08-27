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Экономика РБ


ПОЧТИ 2 ТЫС. ДЕТЕЙ ОТДОХНУЛИ ЭТИМ ЛЕТОМ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ МТЗ


12:15 28.08.2026

В воспитательно-оздоровительных лагерях «Беларусь» и «Оптимист» Минского тракторного завода этим летом отдохнули около 1,9 тыс. детей. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала ведущий специалист по оздоровлению отдела социального развития ОАО «МТЗ» Вероника Жарина.

«Летняя оздоровительная кампания на ОАО «МТЗ» завершена. В лагере «Беларусь» за все пять смен побывали 1388 детей, в том числе 723 ребенка, чьи родители работают на Минском тракторном заводе. Лагерь «Оптимист» принял за сезон 450 человек, 262 из которых — дети тракторозаводцев», — отметила Вероника Жарина.

Лагеря МТЗ отработали пять смен по 15 дней. Каждая из них была посвящена определенной теме и объединяла отдых, патриотическое воспитание и развивающие мероприятия интеллектуального, творческого и спортивного направления.

«Природа, свежий воздух и продуманная программа — традиционные слагаемые отдыха, который завод дарит детям своих сотрудников и не только», — добавила ведущий специалист по оздоровлению.
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