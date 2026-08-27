На горячую линию Комитета госконтроля поступило 11 сообщений о неперечислении в установленный срок организациями г. Минска заработной платы и иных выплат, причитающихся работникам от нанимателя в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба КГК.

Основные проблемные вопросы по поводу несвоевременной или неполной оплаты труда подняты уволившимися работниками субъектов хозяйствования. Заявители сообщили о долгах бывших работодателей не только по зарплате, но и по компенсациям, больничным и иным выплатам.

Также поступило 3 сообщения о задолженности по заработной плате, допущенной в Могилевской области и Минском районе.

Вся поступившая информация направлена в местные органы власти и профильное министерство для оперативного принятия мер. Обращения остаются на контроле КГК.