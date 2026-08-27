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Экономика РБ


ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРФЮМЕРИИ НА 760 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ


11:13 28.08.2026

Реализация оперативной информации позволила установить сотрудникам Оперативной таможни факт ввоза без уплаты в республиканский бюджет таможенных платежей партии парфюмерии стоимостью более 760 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси, оперативники досмотрели грузовик, прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов, в котором и находилось среди других товаров более 3,5 тысяч единиц парфюмерии.

Только в сопроводительных документах сведений о ней не оказалось, соответственно, не были и уплачены таможенный платежи в размере 230 тыс. белорусских рублей.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.

Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Недостающие платежи перевозчику также придется уплатить.
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