ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ 29 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


11:01 28.08.2026

Заместитель начальника главного управления экономики промышленности Чернявская Екатерина Петровна 29 августа 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему: «Механизмы поддержки научно-инновационной деятельности в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2026
валюта курс
EUR 3.5319
USD 3.0341
RUB 3.5617
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5279 +0.0225
USD 3.0341 +0.0295
RUB 3.5617 -0.0215
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5250 3.5350
USD 3.0350 3.0490
RUB 3.4500 3.5050
подробнее

Конвертация в банках
на 28.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1640
EUR/RUB 100.0000 103.0000
USD/RUB 86.0000 88.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line