Мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов в Беларуси запустят в октябре — ноябре 2026 года. Об этом в эфире телеканала «ОНТ» заявил генеральный директор компании «Белгосстрах» Сергей Якубицкий

Разработкой мобильных приложений для электронного европротокола в Беларуси занимаются компании «Белгосстрах» и «Промтрансинвест», а координацию всей системы осуществляет «Белорусское бюро по транспортному страхованию».

В чем заключается новшество? Водителю больше не нужно будет самостоятельно рисовать схему аварии: система предоставит пошаговые инструкции по заполнению, а данные будут автоматически передаваться страховым компаниям и в ГАИ.

Внедрение цифрового формата европротокола направлено на устранение ошибок, которые часто встречаются при заполнении бумажных бланков. Это также должно упростить и ускорить процесс оформления дорожно-транспортных происшествий, а также сделать данный метод более привлекательным для водителей.