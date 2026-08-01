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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ОБОЗНАЧИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРАМ В АПК
17:03 27.08.2026
Александр Лукашенко сформулировал ключевые условия для частных компаний, которым передаются сельскохозяйственные и перерабатывающие активы. Соответствующие требования были озвучены 27 августа на совещании по вопросам социально-экономического развития, сообщает пресс-служба Главы государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что новый собственник не должен воспринимать полученные предприятия как легкую добычу.
Президент пояснил, что вместе с активами частник получает и серьезную социально-экономическую нагрузку. «Надо понимать, что такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Забирая переработку, надо понимать, что тебе нарисуют 20-30 сельхозпредприятий, которым нужно хорошо платить и оттуда забирать молоко на "Полоцкий молочный комбинат". Именно такая должна быть политика, а не просто: "Забирай и все"», — отметил белорусский лидер.
По словам президента, от инвесторов будут «железобетонно» требовать развития собственной сырьевой базы на закрепленных за ними территориях. Это подразумевает инвестиции в землю и достойную оплату труда работников сельского хозяйства.
Отдельным пунктом требований Александр Лукашенко назвал недопустимость вывода капитала за границу. Он подчеркнул, что заработанные на белорусских предприятиях средства должны реинвестироваться в национальную экономику.
«Все заработанное должно быть здесь. Наши ребята, которые зарабатывают здесь деньги, должны их инвестировать сюда», — заявил Глава государства, отметив, что переработчики обязаны активно заниматься развитием сырьевых зон, на которых расположены их предприятия.
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