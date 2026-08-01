В раздел «Единый реестр цифровых показателей» на Pravo.by включен тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по расположенным на территории Беларуси магистральным трубопроводам, оказываемую унитарным производственным предприятием «Запад-Транснефтепродукт». Цифровой показатель установлен постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 20 августа 2026 г. № 47.

Как сообщает Национальный правовой портал, указанный тариф составит 2,43 доллара США (без НДС) за 1 т нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км.

Правовой акт вступает в силу с 1 октября 2026 г.