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Экономика РБ
МАРТ СКОРРЕКТИРОВАЛ ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО ТРУБОПРОВОДАМ
16:20 27.08.2026
В раздел «Единый реестр цифровых показателей» на Pravo.by включен тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по расположенным на территории Беларуси магистральным трубопроводам, оказываемую унитарным производственным предприятием «Запад-Транснефтепродукт». Цифровой показатель установлен постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 20 августа 2026 г. № 47.
Как сообщает Национальный правовой портал, указанный тариф составит 2,43 доллара США (без НДС) за 1 т нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км.
Правовой акт вступает в силу с 1 октября 2026 г.
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