ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАРТ СКОРРЕКТИРОВАЛ ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО ТРУБОПРОВОДАМ


16:20 27.08.2026

В раздел «Единый реестр цифровых показателей» на Pravo.by включен тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по расположенным на территории Беларуси магистральным трубопроводам, оказываемую унитарным производственным предприятием «Запад-Транснефтепродукт». Цифровой показатель установлен постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 20 августа 2026 г. № 47.

Как сообщает Национальный правовой портал, указанный тариф составит 2,43 доллара США (без НДС) за 1 т нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км.

Правовой акт вступает в силу с 1 октября 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2026
валюта курс
EUR 3.5319
USD 3.0341
RUB 3.5617
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5279 +0.0225
USD 3.0341 +0.0295
RUB 3.5617 -0.0215
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.5300
USD 3.0270 3.0340
RUB 3.4850 3.5300
подробнее

Конвертация в банках
на 27.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1650
EUR/RUB 100.4000 100.7000
USD/RUB 86.4000 86.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line