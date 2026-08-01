Александр Лукашенко 27 августа провел совещание по вопросам социально-экономического развития, центральной темой которого стала модернизация агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба президента.

На примере Витебской области рассматривались подходы к передаче государственных активов в управление частному бизнесу.

Глава государства подчеркнул, что данный процесс нельзя рассматривать как банальную приватизацию. «Мы на примере Витебской области рассмотрим вариант. Резко сказать — приватизации. Это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление или сразу продаем частным компаниям», — отметил белорусский лидер.

В развитие темы президент напомнил, что в начале года для Витебской области был определен пошаговый антикризисный план. Его ключевым элементом стала передача неэффективных предприятий новым собственникам, обладающим управленческим потенциалом и финансовыми ресурсами для оздоровления производств.

При этом Александр Лукашенко жестко предостерег губернатора и премьер-министра от формального подхода к продаже активов. По его словам, руководители должны подходить к сделкам с максимальной ответственностью за государственные интересы.

«Хочу предупредить губернатора и премьер-министра: головой ответите за то, чтобы там все было нормально с точки зрения государства. Передавать и особенно продавать предприятия вы должны, как свои. Конечно, частник хочет получить подешевле, не платить лишние деньги — это естественно. А вы должны продать подороже», — заявил Глава государства.

Вместе с тем президент уточнил, что финансовая выгода от продажи не является самоцелью. Приоритетом остается устойчивое развитие производств и трудовых коллективов.