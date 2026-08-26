Беларусь нацелена на расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном. Об этом заявил сегодня, 27 августа 2026 года, министр экономики Юрий Чеботарь на встрече с новоназначенным послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь Нуриддином Мамажоновым.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, центральной темой встречи стали перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Узбекистана.

За предшествующие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз, услугами – более чем в 30 раз. Результаты прошлого года и первого полугодия 2026-го подтверждают позитивную динамику.

Стороны детально обсудили механизмы наращивания товарооборота с учетом задачи выхода на объем в 2 млрд долл. к 2030 году. Реализации этой цели призвана способствовать «Дорожная карта» по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между нашими странами на 2026–2030 годы, подписанная в июле текущего года.

Особое внимание на встрече уделили инвестиционной составляющей партнёрства. Беларусь поступательно наращивает объем инвестиций, вложенных в узбекскую экономику. По объему накопленных белорусских инвестиций среди стран СНГ Узбекистан занимает второе место.

В повестку переговоров также вошло обсуждение взаимодействия в рамках СНГ. Стороны рассмотрели перспективы совместной работы с учётом 35‑летия интеграционного объединения и предстоящего председательства Узбекистана в органах СНГ в 2027 году.