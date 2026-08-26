В экономике Республики Беларусь в июле 2026 г. было занято 4,1825 млн. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, показатель остался практически на уровне предыдущего месяца. За отчетный период численность занятого населения незначительно сократилась — уменьшение составило 400 человек.