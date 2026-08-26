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Экономика РБ


КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛОРУСОВ В ИЮЛЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ


14:10 27.08.2026

В экономике Республики Беларусь в июле 2026 г. было занято 4,1825 млн. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, показатель остался практически на уровне предыдущего месяца. За отчетный период численность занятого населения незначительно сократилась — уменьшение составило 400 человек.
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