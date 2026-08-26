Сотрудниками УБЭП УВД Могилевщины пресечена схема получения взяток директором сельхозорганизации, сообщает Telegram-канал правоохранительного ведомства.

Установлено: руководитель хозяйства из Могилевского района вступил в преступный сговор с начальником строительно-ремонтной бригады из Витебской области. За благоприятное решение вопросов по заключению договоров подряда на выполнение строительно-монтажных и слесарных работ по ремонту сельхозтехники, а также своевременный расчет, работники отдавали ему процент от зарплаты.

По предварительной информации, за несколько месяцев такого "сотрудничества" фигурант незаконно получил около 20 тысяч рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные факты его преступной деятельности.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают целенаправленную работу по выявлению системной деловой коррупции, особенно в сфере АПК.