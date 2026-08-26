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Экономика РБ
ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СОСТАВИЛ 16,3 МЛРД РУБЛЕЙ
12:34 27.08.2026
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области в январе - июле 2026 года в текущих ценах составил 16 274 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился 0,2% к уровню января – июля 2025 г.
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