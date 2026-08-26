Оператор FOREVO запустил огромный зарядный хаб на Долгиновском тракте, 190 у Минской кольцевой автодороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «А-100», в него вошли 20 высокоскоростных постов. Первые дни действует супертариф – 0,33 рубля за 1 кВт•ч.

Зарядный хаб расположен на заправке «А-100» в непосредственной близости от МКАД. Площадка ориентирована как на местных жителей, так и на транзитных автомобилистов.

Новый хаб задуман как высокотехнологичный узел, чтобы минимизировать время ожидания и обеспечить бесперебойное питание для разных электромобилей. В него вошли 20 высокоскоростных зарядных постов. Мощность каждого – 120 кВт.

Водителям доступны 20 коннекторов, включая 14 – GB/T (для моделей китайского производства) и 6 – CCS2 (европейский стандарт). Во время зарядки можно закупить продукты или перекусить.

«Запуск объекта такого уровня знаменует переход от точечного размещения единичных станций к созданию мощных высокопроизводительных локаций. Это фундаментальный сдвиг в развитии транспортной инфраструктуры страны, который позволяет интегрировать электромобили в повседневную жизнь без компромиссов в вопросах времени и комфорта – отмечают в «А-100».

В честь открытия действует специальный тариф – 0,33 рубля за 1 кВт•ч. Им можно воспользоваться до 13:00 27 августа сразу на трех локациях: Долгиновский тракт, 190; Долгиновский тракт, 178 и ул. Гинтовта, 3а.

FOREVO также запускает собственную высокотехнологичную платформу с единым интерфейсом. Она призвана объединить всех пользователей электромобилей в Беларуси. Пользователям обещают бесшовный, прозрачный и удобный процесс поиска, бронирования и оплаты зарядных сессий.

Сеть FOREVO входит в группу компаний «А-100» и насчитывает более 260 быстрых зарядных станций по всей Беларуси.