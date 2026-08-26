Вопросы завершения подготовки учреждений образования к 2026/2027 учебному году находятся на постоянном контроле Правительства, передает пресс-служба Совмина.

На совещании под председательством заместителя премьер-министра Натальи Петкевич проанализирована проделанная работа по подготовке школ, колледжей и вузов к 1 сентября.

В ходе совещания министром образования, заместителями председателей облисполкомов и Мингорисполкома доложено, что учреждения образования готовы к началу учебного года: в целом завершены ремонтные работы в школах и колледжах, приведены в порядок пищеблоки и спортивные объекты, обновлен школьный автобусный парк. На особом контроле - вопросы обеспечения в учреждениях образования противопожарной, дорожной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Вице-премьером обращено особое внимание вопросам организации торговли школьной продукцией. Поставлена задача сохранить в торговых объектах разнообразие ассортимента и размерного ряда качественной одежды делового стиля, спортивной формы и обуви для учащихся, школьных канцелярских принадлежностей.