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Экономика РБ


ТУРЧИН О ЦЕНОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ: НЕОБХОДИМО СОИЗМЕРЯТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ И РАЗУМНЫЕ ПОДХОДЫ


11:37 27.08.2026

В вопросах ценового регулирования государство надеется в том числе на ответственность бизнеса, который не должен допускать резких скачков цен на те или иные товары. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин 26 августа во время общения с представителями делового сообщества во Дворце Независимости, передает пресс-служба Правительства.

Одна из тем, на которой акцентировал внимание предпринимателей премьер-министр, - регулирование цен. В Беларуси есть перечень товаров, которые подлежат регулированию, и со временем он корректируется. Например, отдельные позиции исключаются из этого списка. Вместе с тем, отметил Александр Турчин, Правительство ведет мониторинг цен и отмечает все изменения. В случае резких скачков цен по тем или иным позициям товары могут быть вновь добавлены в перечень. Здесь Глава Правительства обратил внимание на необходимость ответственного подхода со стороны предпринимателей.

"Мы надеемся на ответственность бизнеса. Давайте действовать справедливо. Надо соизмерять желание получить прибыль и разумные подходы к ценам. Нам очень не хотелось бы какие-то позиции возвращать обратно", - отметил Глава Правительства.
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