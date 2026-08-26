|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНСКТРАНС ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТМЕНЕ ПРОДАЖИ ТАЛОНОВ ВОДИТЕЛЯМИ
11:06 27.08.2026
В социальных сетях распространилась информация о том, что с 1 сентября водители наземного транспорта Минска перестанут продавать бумажные талоны.
Однако государственное предприятие «Минсктранс» оперативно опровергло эти слухи и успокоило пассажиров. В официальном сообщении ведомства подчеркивается, что с началом осени в городском наземном пассажирском транспорте продолжат действовать абсолютно все привычные способы оплаты проезда.
Купить талоны по-прежнему можно будет прямо во время поездки у водителя. Для тех, кто предпочитает приобретать проездные документы заранее, также ничего не меняется: билеты доступны в специализированных киосках «Минсктранс», кассах метрополитена и в торговых точках сети «Табакерка».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2026
Курсы в банках
на 27.08.2026
Конвертация в банках
на 27.08.2026
Финансовая информация
в свободном доступе