В социальных сетях распространилась информация о том, что с 1 сентября водители наземного транспорта Минска перестанут продавать бумажные талоны.

Однако государственное предприятие «Минсктранс» оперативно опровергло эти слухи и успокоило пассажиров. В официальном сообщении ведомства подчеркивается, что с началом осени в городском наземном пассажирском транспорте продолжат действовать абсолютно все привычные способы оплаты проезда.

Купить талоны по-прежнему можно будет прямо во время поездки у водителя. Для тех, кто предпочитает приобретать проездные документы заранее, также ничего не меняется: билеты доступны в специализированных киосках «Минсктранс», кассах метрополитена и в торговых точках сети «Табакерка».