В Минске начала работу новая точка сети «Семь Пятниц». Магазин открылся по адресу улица Маршала Лосика, 49, и уже принимает первых покупателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, магазин удобно расположен, рядом — новый жилой район, остановка общественного транспорта. Сюда удобно будет зайти по дороге домой за качественными продуктами или готовой едой.

В новой точке собрали привычные продукты для дома и интересные снеки для тех, кто любит пробовать что-то новое. На полках — качественные напитки из Италии, Франции, Германии, Шотландии, Армении и Грузии, сыры, колбасы, мясные деликатесы, снеки и сладости. Для быстрого ужина также можно выбрать авторскую пинсу Andy Pins.

Первые покупатели уже успели оценить ассортимент и цены. Например, коробка Rafaello 70 г стоит 7,49 рубля, шоколадные конфеты Bucheron 100 г — 5,99, конфеты Impresso 160 г — 5,99. Набор темного шоколада Royal Mints с мятным вкусом 200 г можно купить за 14,99 рубля.

В магазине появились и новинки. Среди них — Lays со вкусом белых грибов со сметаной и нежного сыра с луком, M&Ms со вкусом вишни, глазированные сырки «Брест-Литовск», а также сырники от Andy Pins.

«Мы стараемся собирать в магазинах ассортимент, который подходит и для обычных покупок, и для тех случаев, когда хочется порадовать себя чем-нибудь необычным. Покупателям важно иметь возможность найти качественные продукты, напитки и интересные новинки рядом с домом», — отметили представители сети.

Магазин работает ежедневно с 09:00 до 22:05. Для покупателей доступны подарочные сертификаты и предзаказ с самовывозом.

Сеть «Семь Пятниц» объединяет более 200 магазинов по всей Беларуси и продолжает расширять формат магазинов с качественными продуктами и напитками.