Министерством антимонопольного регулирования рассматривается заявление ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» о нарушении антимонопольного законодательства КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» по вопросу согласования использования программного продукта в сфере ЖКХ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ООО «Брайт Солюшенз» (организация, являющаяся членом Союза) направило запрос в адрес КУП «ЦИТ Мингорисполкома» о согласовании использования собственного программного продукта «ЖКХ-Управление» в организациях системы ЖКХ г. Минска. Вместе с тем согласование затянулось более чем на 1,5 года.

Необходимо отметить, что КУП «ЦИТ Мингорисполкома» является разработчиком конкурирующего программного продукта - автоматизированной информационной системы «ДомУчет».

МАРТ пришло к выводу о наличии в бездействии КУП «ЦИТ Мингорисполкома» признаков нарушения антимонопольного законодательства, выразившемся в затягивании процедуры согласования и принятия решения по обращению субъекта.

В этой связи МАРТ выдано предупреждение КУП «ЦИТ Мингорисполкома» о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, в срок до 12 октября 2026 г.