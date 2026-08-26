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Экономика РБ
МАРТ ВЫНЕС ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЦИТ МИНГОРИСПОЛКОМА ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
09:23 27.08.2026
Министерством антимонопольного регулирования рассматривается заявление ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» о нарушении антимонопольного законодательства КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» по вопросу согласования использования программного продукта в сфере ЖКХ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ООО «Брайт Солюшенз» (организация, являющаяся членом Союза) направило запрос в адрес КУП «ЦИТ Мингорисполкома» о согласовании использования собственного программного продукта «ЖКХ-Управление» в организациях системы ЖКХ г. Минска. Вместе с тем согласование затянулось более чем на 1,5 года.
Необходимо отметить, что КУП «ЦИТ Мингорисполкома» является разработчиком конкурирующего программного продукта - автоматизированной информационной системы «ДомУчет».
МАРТ пришло к выводу о наличии в бездействии КУП «ЦИТ Мингорисполкома» признаков нарушения антимонопольного законодательства, выразившемся в затягивании процедуры согласования и принятия решения по обращению субъекта.
В этой связи МАРТ выдано предупреждение КУП «ЦИТ Мингорисполкома» о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, в срок до 12 октября 2026 г.
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