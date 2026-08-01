Комитет государственного контроля Брестской области предотвратил необоснованные траты более 2,3 млн. рублей при строительстве моста и путепровода в Брестской области, сообщает Telegram-канал ведомства.

Завышение объемов, а также стоимости работ при возведении этих объектов выявил КГК Брестской области. Нарушения установлены в ходе проверки управления капитального строительства (УКС), который, будучи заказчиком строительства, предоставил недостоверные сведения для включения в разрабатываемую проектную документацию.

Например, в проект по строительству моста была включена завышенная стоимость услуг по доставке песка железнодорожным транспортом – подрядчику успели оплатить стоимость доставки 54 тыс. кубометров песка из запроектированных почти 330 тыс. кубометров

Завышения также установлены при изучении проектной документации по реконструкции путепровода в г.Барановичи. В этом случае было запроектировано излишнее использование крепежных деталей (болтовых соединений). Объем этих изделий был завышен более чем на 18 тонн.

Подрядчиками возвращено в бюджет более 300 тыс. рублей.

Выявление завышенных объемов работ и материалов на этапе строительства позволило оперативно внести изменения в проектную документацию по этим объектам и произвести перерасчет контрактных цен. В результате предотвращены необоснованные траты бюджетных средств на сумму более 2,3 млн. рублей.