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Экономика РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАТИЛИ РАСТРАТУ БОЛЕЕ BR2,3 МЛН. ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
16:21 26.08.2026
Комитет государственного контроля Брестской области предотвратил необоснованные траты более 2,3 млн. рублей при строительстве моста и путепровода в Брестской области, сообщает Telegram-канал ведомства.
Завышение объемов, а также стоимости работ при возведении этих объектов выявил КГК Брестской области. Нарушения установлены в ходе проверки управления капитального строительства (УКС), который, будучи заказчиком строительства, предоставил недостоверные сведения для включения в разрабатываемую проектную документацию.
Например, в проект по строительству моста была включена завышенная стоимость услуг по доставке песка железнодорожным транспортом – подрядчику успели оплатить стоимость доставки 54 тыс. кубометров песка из запроектированных почти 330 тыс. кубометров
Завышения также установлены при изучении проектной документации по реконструкции путепровода в г.Барановичи. В этом случае было запроектировано излишнее использование крепежных деталей (болтовых соединений). Объем этих изделий был завышен более чем на 18 тонн.
Подрядчиками возвращено в бюджет более 300 тыс. рублей.
Выявление завышенных объемов работ и материалов на этапе строительства позволило оперативно внести изменения в проектную документацию по этим объектам и произвести перерасчет контрактных цен. В результате предотвращены необоснованные траты бюджетных средств на сумму более 2,3 млн. рублей.
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