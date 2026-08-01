В Беларуси завершается кампания по выплате единовременной материальной помощи для подготовки детей-школьников к предстоящему учебному сезону.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, на сегодняшний день государственную поддержку уже получили около 93% имеющих на нее право многодетных семей.

В общей сложности выплаты охватили более 104 тысяч семей и 210 тысяч детей по всей стране. На каждого ребенка школьного возраста было выделено по 159,11 рубля, а суммарный объем финансирования этого направления составил 33,4 миллиона рублей.

Параллельно с единовременными выплатами в стране активно задействованы и другие механизмы поддержки родителей. Так, государственная адресная социальная помощь уже предоставлена почти одной тысяче семей на общую сумму 2,2 миллиона рублей, что позволило собрать в школу еще 3 тысячи детей.

Дополнительно подготовка к учебному году поддерживается выплатами по месту работы родителей, а также масштабными благотворительными и гуманитарными проектами.