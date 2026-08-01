Минский тракторный завод готовит к запуску новый производственный участок в одном из своих механических цехов. Там устанавливают современные горизонтальные обрабатывающие центры с числовым программным управлением (ЧПУ).

Как сообщает Telegram-канал Минпрома, новые станки позволят автоматизировать сложные технологические процессы и повысить точность изготовления ключевых узлов.

Высокотехнологичное оборудование будет задействовано для выпуска деталей к самой мощной технике холдинга. В частности, на этих мощностях организуют обработку муфт сцепления и корпусов коробки перемены передач для энергонасыщенных тракторов BELARUS.

Оценить преимущества обновленного производства заводчане смогут в ближайшее время. Ввести новый технологический участок в эксплуатацию планируется уже до конца текущего года.