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Экономика РБ


МТЗ ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ТРАКТОРОВ


15:01 26.08.2026

Минский тракторный завод готовит к запуску новый производственный участок в одном из своих механических цехов. Там устанавливают современные горизонтальные обрабатывающие центры с числовым программным управлением (ЧПУ).

Как сообщает Telegram-канал Минпрома, новые станки позволят автоматизировать сложные технологические процессы и повысить точность изготовления ключевых узлов.

Высокотехнологичное оборудование будет задействовано для выпуска деталей к самой мощной технике холдинга. В частности, на этих мощностях организуют обработку муфт сцепления и корпусов коробки перемены передач для энергонасыщенных тракторов BELARUS.

Оценить преимущества обновленного производства заводчане смогут в ближайшее время. Ввести новый технологический участок в эксплуатацию планируется уже до конца текущего года.
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