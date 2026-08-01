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Экономика РБ
МТЗ ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ТРАКТОРОВ
15:01 26.08.2026
Минский тракторный завод готовит к запуску новый производственный участок в одном из своих механических цехов. Там устанавливают современные горизонтальные обрабатывающие центры с числовым программным управлением (ЧПУ).
Как сообщает Telegram-канал Минпрома, новые станки позволят автоматизировать сложные технологические процессы и повысить точность изготовления ключевых узлов.
Высокотехнологичное оборудование будет задействовано для выпуска деталей к самой мощной технике холдинга. В частности, на этих мощностях организуют обработку муфт сцепления и корпусов коробки перемены передач для энергонасыщенных тракторов BELARUS.
Оценить преимущества обновленного производства заводчане смогут в ближайшее время. Ввести новый технологический участок в эксплуатацию планируется уже до конца текущего года.
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