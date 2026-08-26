С 1 сентября в национальной системе электронного сбора платы за проезд по платным дорогам Республики Беларусь BelToll вводятся изменения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора BelToll, помимо обновления тарифов для всех типов транспортных средств, нововведения затронут условия проезда по подъездным дорогам, ведущим к Минску, и предусматривают применение повышающего коэффициента для транспортных средств с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн в случае их транзитного движения по МКАД-1 и (или) городу Минску.

Если такое транспортное средство в течение одного часа проедет по двум и более сегментам подъездных трасс (М-2, М-3, М-4, М-6/Е28, Р-1, Р-23, Р-28), плата за проезд будет рассчитываться с применением повышающего коэффициента.

Как отметил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик, данная мера направлена на стимулирование водителей большегрузов выбирать специальные транзитные коридоры вокруг столицы, оставляя подъездные дороги для общественного и личного транспорта. Это должно сделать передвижение к городу более быстрым и комфортным, а также улучшить экологическую обстановку.

Что касается базовых тарифов, то с сентября для транспортных средств массой более 3,5 тонн стоимость проезда за 1 километр составит: 0,121 евро для двухосных машин, 0,152 евро для трехосных и 0,182 евро для транспорта с четырьмя и более осями. Для легковых автомобилей, зарегистрированных не в странах ЕАЭС, сохраняется система электронных виньеток: 21 евро за 15 дней, 33 евро за месяц и 114 евро за год. Для транспортных средств массой до 3,5 тонн, зарегистрированных в странах Евразийского экономического союза (включая Беларусь), проезд по-прежнему остается бесплатным.

Одновременно с этим обновлены размеры платы за разовый тариф, применяемый в случаях неоплаты или неполной оплаты проезда. Для легкового транспорта он составит 15 евро, а для грузовиков — от 19 до 38 евро в зависимости от количества осей. Действие предыдущего тарифного постановления №94 от 31 октября 2025 года с началом осени прекращается.

Новые правила вводятся в соответствии с постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24.08.2026 г. №42 «Об утверждении тарифов платы за проезд по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь».